NRW lässt wieder deutlich mehr Zuschauer in Fußball-Stadien

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen sind wieder überregionale Großveranstaltungen im Freien mit bis zu 10.000 Menschen erlaubt. Dabei gilt grundsätzlich die 2G+-Regelung sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in allen Bereichen. Die Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung angepasst. Die drei Fußball-Bundesligisten Dortmund, Köln und Bielefeld, die gegen die vorherige Verordnung mit der Beschränkung auf 750 Zuschauer juristisch vorgegangen waren, dürfen damit in ihren Heimspielen am Wochenende wieder deutlich mehr Fans empfangen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.02.2022 02:00 Uhr