NRW hebt Corona-Quarantäne für Rückkehrer auf

15.05.2020 05:00 Uhr

Düsseldorf: Die Quarantäne-Vorschriften soll für Einreisende aus EU- und Schengen-Staaten nach Deutschland in den nächsten Tagen aufgehoben werden. Darauf haben sich nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung Bund und Länder verständigt. In Nordrhein-Westfalen müssen Rückkehrer bereits seit Mitternacht nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne. Ministerpräsident Laschet sprach am Abend von einem Zeichen für gute Nachbarschaft und mehr Europa.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 05:00 Uhr