NRW-CDU wählt Wüst zu Laschet-Nachfolger

Bielefeld: Knapp einen Monat nach der Bundestagswahl hat CDU-Chef Laschet den Parteivorsitz in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Eine große Mehrheit der Delegierten in Bielefeld sprach sich wie erwartet für den amtierenden Verkehrsminister Wüst als Nachfolger Laschets an der Spitze der NRW-CDU aus. Am kommenden Mittwoch soll Wüst außerdem vom Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Die Delegierten hatten zuvor Laschet mit minutenlangem Applaus gefeiert. In seiner Rede warnte der scheidende Parteichef und Unionskanzlerkandidat davor, nach dem Wahldebakel im Bund Krisenszenarien herbeizureden. Das inspiriere niemanden dazu, wieder die CDU zu wählen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 22:00 Uhr