"Nova C" ist erste kommerzielle Landefähre auf dem Mond

Houston: Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt ist eine kommerzielle Mondlandung geglückt. Die Landefähre "Nova C" des Unternehmens Intuitive Machines setzte in der Nacht auf dem Erdtrabanten auf. Der Lander ist unbemannt, hat aber rund 130 Kilogramm Fracht geladen. Ein Großteil davon sind Geräte der US-Raumfahrtbehörde NASA, die Mondflüge von privaten Unternehmen fördert.

