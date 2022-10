Nouripour wirbt vor Grünen-Parteitag angesichts von Krise für Akw-Streckbetrieb

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Vor dem Grünen-Bundesparteitag hat Parteichef Nouripour für den Streckbetrieb von zwei Atomkraftwerken in Deutschland geworben. Dem Bonner "Generalanzeiger" sagte er wörtlich: "Wir machen Dinge, die wir nicht tun wollten, aber wir brauchen nun einmal schnelle Lösungen für existenzielle Probleme". Zum Auftakt ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn wollen die Grünen über den Antrag des Bundesvorstands beraten, der den Streckbetrieb zweier AKWs vorsieht. Längere Laufzeiten oder das Bereithalten von mehr Meilern lehnen die Grünen ab. Die FDP will dagegen drei Kernkraftwerke bis 2024 am Netz lassen. SPD-Chef Klingbeil sagte, der Streit innerhalb der Ampelkoalition über die Laufzeiten müsse rasch beigelegt werden. Im ZDF betonte er, das dürfe die Republik nicht länger beschäftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2022 06:00 Uhr