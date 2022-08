Nouripour will Stresstest abwarten

Nachrichtenarchiv - 22.08.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Grünen-Chef Nouripour zeigt sich zuversichtlich, dass sich Deutschland in ein bis zwei Jahren aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen befreien kann. In einem Interview sagte er, die Regierung beschleunige derzeit den Ausbau der erneuerbaren Energien wie nie zuvor. Bis dahin müsse man sich an die Fakten halten. So gelte es, den sogenannten Stresstest abzuwarten, um dann etwa über eine befristete Laufzeitverlängerung der drei noch aktiven Atomkraftwerke zu entscheiden. Klar sei aber, dass die Atomkraft keine Zukunft habe. Und auch die Kohleverstromung sei aus klimapolitischer Sicht schwierig, so Nouripour. Dagegen sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, die Ampel müsse wegkommen von ihrer Vorstellung irgendeiner Moral-Energie. Die Bundesregierung provoziere geradezu einen Blackout in Deutschland, wenn in einer Phase der größten Energieknappheit die Kernkraftwerke vom Netz genommen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2022 12:15 Uhr