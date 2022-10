Nouripour stimmt Grüne als Friedenspartei auf schwierige Kompromisse ein

Nachrichtenarchiv - 15.10.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Mit Debatten über die Friedens- und Sicherheitspolitik setzen die Grünen heute ihren Parteitag fort. Parteichef Nouripour sagte in seiner Rede, Krieg sei kein Naturgesetz, sondern Menschenwille. Deshalb sei es die Aufgabe aller, dafür zu sorgen, dass Friede auf dem Planeten einkehre. Die Menschen in der Ukraine erwarteten von den Grünen mehr als von anderen, sagte Nouripour weiter - denn die Partei habe stets an ihrer Seite gestanden. Auf dem Maidan, während der Annexion der Krim und auch jetzt. Es brauche aber neben politischem auch militärischen Beistand. Das sei für eine Friedenspartei nicht einfach, aber Frieden sei nicht einfach, so Nouripour. Zuvor hatten sich die Grünen auf einen Kompromiss bei Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien verständigt. Demnach lehnt die Partei Rüstungsausfuhren in das Königsreich zwar ab, der vereinbarte Text fordert aber keine Rücknahme der jüngst erteilten Genehmigung für Munitions-Exporte im europäischen Rahmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2022 13:15 Uhr