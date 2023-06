Nouripour setzt auf Nachbesserungen beim Asyl-Kompromiss

Meldungsarchiv - 10.06.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Debatte um die geplante Verschärfung der europäischen Asylregeln setzt Grünen-Chef Nouripour auf Nachbesserungen. Er verteidigte am Abend im ZDF die Zustimmung der Bundesregierung zur geplanten Reform, sagte aber auch: Dies sei erst einmal eine politische Vereinbarung und nicht geltendes Recht. Bei der Umsetzung in Recht und Gesetz werde das Europaparlament eine gewichtige Rolle spielen. Der Opposition wiederum geht es bei den Maßnahmen gegen irreguläre Migration nicht schnell genug. Mehrere Unionspolitiker forderten die Ampel-Regierung auf, schon vor dem Inkrafttreten der Reform Schritte zu ergreifen, um die Migration nach Deutschland einzudämmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2023 07:00 Uhr