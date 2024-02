Nouripour kündigt rasche Lösung im Streit um Bezahlkarte an

Berlin. Im Streit um die Bezahlkarte für Asylbewerber und Flüchtlinge hat Grünen-Chef Nouripour eine schnelle Lösung angekündigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte er, die Diskussion darüber, ob es eine bundesweit einheitliche Regelung brauche, werde bald enden. Es sei notwendig, die Bezahlkarte so zu gestalten, dass sie die Menschen nicht fundamental gängele. In vier bayerischen Pilotkreisen wird die Bezahlkarte im März starten. Der bayerische Flüchtlingsrat spricht von einer Politik, die an Schäbigkeit nicht zu übertreffen sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2024 09:00 Uhr