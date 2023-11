Nouripour kritisiert Ende von Schwarz-Grün in Hessen

Berlin: Grünen-Chef Nouripour findet es nicht nachvollziehbar, dass die Hessen-CDU Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufnehmen will. Laut Nouripour hat die schwarz-grüne Koalition in den vergangenen zehn Jahren vertrauensvoll und stabil zusammengearbeitet. Nach den Worten des Grünen-Politikers gab es in Hessen auch keine Wechselstimmung. CDU-Chef Merz wiederum machte deutlich, dass es sich nicht um eine Vorentscheidung für den Bund handele. Hessens Ministerpräsident Rhein hatte gestern angekündigt, das Bündnis mit den Grünen nicht fortzusetzen und mit der SPD über eine Koalition zu verhandeln.

