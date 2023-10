Nouripour fordert verbesserte Terrorabwehr in Deutschland

Berlin: Grünen-Chef Nouripour hat vor einer wachsenden Gefahr vor Anschlägen in Deutschland gewarnt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Nouripour, in der islamistischen Szene werde das "Grundrauschen" immer lauter, die Anspannung steige. Extremisten stachelten junge Leute zu Gewalttaten an. Der Staat müsse deshalb Polizei und Nachrichtendienste besser ausstatten. Bund und Länder müssten gemeinsam für Verbesserungen bei Personal und Ausrüstung sorgen. In Duisburg war am Dienstag ein Islamist festgenommen worden, der einen Anschlag auf pro-israelische Demos geplant haben soll. Bei mehreren pro-palästinensischen Demonstrationen kam es zu Ausschreitungen und antisemitischen Vorfällen.

