Nouripour fordert mehr Geld für Asylbehörden

München: In der Debatte um die anhaltend hohen Flüchtlingszahlen hat Grünen-Chef Nouripour mehr Unterstützung für die Kommunen gefordert. Diese stünden relativ allein da, sagte Nouripour beim kleinen Parteitag der bayerischen Grünen in München. Nach Ansicht des Grünen-Chefs muss mehr Geld investiert werden, um schnellere Asylverfahren zu ermöglichen. Seiner Meinung nach gibt es insbesondere in Sachen Digitalisierung in den Behörden großen Nachholbedarf. Während Asylbewerber voller Angst auf eine Entscheidung warten müssten, würden Sachbearbeiter im Keller Akten suchen, bemängelte Nouripour.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 19:30 Uhr