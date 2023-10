Berlin: Grünen-Chef Nouripour warnt vor einer wachsenden Gefahr von Anschlägen in Deutschland und fordert, die Sicherheitsbehörden zu stärken. Das gelte für Personal wie auch für Ausrüstung", sagte Nouripour den Zeitungen der Funkegruppe. Dazu sei eine gesamtstaatliche Anstrengung von Bund und Länder nötig. Nouripour sagte, in der islamistischen Szene werde das Grundrauschen immer lauter, die Anspannung steige. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und den darauffolgenden Vergeltungsschlägen Israels im Gazastreifen ist es in Deutschland zu Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen sowie antisemitischen Vorfällen gekommen. In Duisburg wurde am Dienstag ein Islamist festgenommen, der einen Anschlag auf pro-israelische Demos geplant haben soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.10.2023 05:00 Uhr