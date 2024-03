Nouripour befürwortet Unterstützung der Ukraine mit russischem Vermögen

Brüssel: Am Nachmittag kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem zweitägigen Frühjahrsgipfel zusammen. Im Mittelpunkt stehen weitere Militärhilfen für die Ukraine. Der EU-Außenbeauftragte Borrell schlägt vor, das in Europa eingefrorene russische Vermögen zu Gunsten der Ukraine zu nutzen. Er will dabei Zinsgewinne abschöpfen - in diesem Jahr sind das voraussichtlich drei Milliarden Euro. Grünen-Chef Nouripour begrüßte im Morgenmagazin von ARD und ZDF den Vorschlag. Er sprach von einem guten, gangbaren Weg und einer signifikanten Verbesserung der Militärhilfe. Ein Einfrieren des Ukraine-Kriegs, wie es derzeit diskutiert wird, lehnte Nouripour ab. Ob in dem Konflikt verhandelt werde oder nicht, sei einzig und allein die Entscheidung der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2024 09:00 Uhr