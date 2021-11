Notrufnummern 112 und 110 sind vielerorts gestört

Nachrichtenarchiv - 11.11.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In mehreren Bundesländern sind in der Früh die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen: Warnmitteilungen gab es unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Auch Bayern ist zum Teil betroffen: Der Notruf 112 ist in der Stadt und im Landkreis Regensburg, in den Landkreisen Cham und Neumarkt in der Oberpfalz nicht erreichbar. In Köln gab es zudem einen großflächigen Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser. Inzwischen wurde für Schleswig-Holstein, Niedersachsen und einige Städte wie Kassel wieder Entwarnung gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2021 07:00 Uhr