Notrufnummer 112 und 110 sind gestört

Nachrichtenarchiv - 11.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Derzeitig ist in mehreren Bundesländern der Notruf 112 ausgefallen. Auch bei der Nummer 110 kann es zu Problemen kommen. In Bayern gibt es erste Störungs-Meldungen aus Stadt und Kreis Regensburg sowie aus den Landkreisen Cham und Neumarkt i. d. Oberpfalz. In Notfällen kann man sich an die örtliche Polizeidienstelle wenden. Warum die Notrufnummern in vielen Orten in Deutschland gestört sind, ist noch unklar.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 11.11.2021 06:00 Uhr