Norwegische Ermittler stufen Angriff auf Schwulenbar als islamistische Tat ein

Auch Grüne billigen Koalitionsvertrag in NRW

Bielefeld: In Nordrhein-Westfalen haben nach der CDU auch die Grünen den Weg für eine schwarz-grüne Landesregierung freigemacht. In Bielefeld stimmten die Delegierten des Landesparteitages mit großer Mehrheit für die Annahme des ausgehandelten Koalitionsvertrags. Zuvor hatte auch der Parteitag der CDU in Bonn fast geschlossen dem Papier zugestimmt. Beide Parteien wollen Nordrhein-Westfalen zur "ersten klimaneutralen Industrieregion Europas" machen, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Außerdem soll die Polizei im bevölkerungsreichsten Bundesland gestärkt werden. Am kommenden Dienstag ist die Wiederwahl von Ministerpräsident Wüst von der CDU geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2022 19:00 Uhr