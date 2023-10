Norweger Jon Fosse freut sich über Literatur-Nobelpreis

Stockholm: Der Norweger Jon Fosse wird in diesem Jahr mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Die Schwedische Akademie würdigt damit die - wie es heißt - "innovativen Theaterstücke und Prosa" Fosses. Er gebe dem Unsagbaren eine Stimme. Der 64-Jährige äußerte sich dankbar über die Ehrung. Er sei überwältigt, wird Fosse in einer Mitteilung seines Verlages zitiert. Der Norweger galt schon seit Jahren als nobelpreis-würdig. Eigentlich sei er es schon gewohnt, den Preis nicht zu bekommen, so Fosse im norwegischen Fernsehen. Deshalb sei es etwas unerwartet gekommen. Jetzt könne es nur noch bergab gehen. Fosses Werke wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt, seine Theaterstücke weltweit aufgeführt.

