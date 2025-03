Norwegens Sportdirektor gibt Betrug bei WM in Trondheim zu

Trondheim: Norwegens Skisprung-Team hat bei der WM in Trondheim bewusst betrogen. Dies hat Sportdirektor Aalbu bei einer Pressekonferenz im Teamhotel eingestanden. Die Manipulation an den Anzügen sei ohne Rücksprache mit den Springern erfolgt. Namen der Verantwortlichen wollte er nicht nennen. Cheftrainer Brevig, der in einem Manipulations-Video zu sehen war, fehlte bei der Pressekonferenz. Nach dem Skisprung-Wettkampf von der Großschanze waren drei Norweger disqualifiziert worden, unter ihnen der zweitplatzierte Marius Lindvik und der fünftplatzierte Johann Andre Forfang.

