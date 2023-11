Norwegens Kronprinz Haakon besucht München

München: Norwegens Kronprinz Haakon ist ab heute für vier Tage auf Deutschlandbesuch. Am Münchner Flughafen wird er zunächst von Staatskanzleichef Herrmann in Empfang genommen. Dann hat Ministerpräsident Söder zum Festessen in den Kaisersaal der Residenz geladen. Nach München besucht Haakon auch Hamburg und Berlin. Inhaltlich soll es außerdem um die Themen Wirtschaft, Energie, Schifffahrt, Verteidigung und Kultur gehen, teilte die norwegische Botschaft mit. Begleitet wird der Kronprinz von einer Delegation der Regierung und von Wirtschaftsvertretern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 08:00 Uhr