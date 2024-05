Oslo: Norwegen wird Palästina als Staat anerkennen. Das soll am kommenden Dienstag in Kraft treten, wie der norwegische Ministerpräsident Støre bekanntgab. Zu der Entscheidung sagte er, aus Sicht Norwegens sei Palästina ein unabhängiger, selbständiger Staat, mit allen Rechten und Pflichten. Nur so könne es Frieden im Nahen Osten geben. Støre betonte auch, dass Norwegen den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verurteile und dass Israel das Recht habe, sich im Rahmens des Völkerrechts zu verteidigen. Auch andere europäische Länder planen die Anerkennung des palästinensischen Staates, etwa Irland, Spanien, Malta und Slowenien. Sie begründen das damit, dass eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten wichtig für einen dauerhaften Frieden in der Region sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2024 09:45 Uhr