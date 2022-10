Norwegen versetzt Streitkräfte in Alarmbereitschaft

Scholz will Vorschläge der Gaskommission rasch umsetzen

Berlin: Kanzler Scholz hat den Abschlussbericht der Gas-Kommission gelobt. Er sprach am Nachmittag von "weiteren sehr guten Vorschlägen". Das Kabinett werde übermorgen über deren Umsetzung beraten. Eckpunkte dazu werden laut Scholz noch diese Woche vorgestellt. Die Kommission hatte am Mittag ihren Abschlussbericht an die Bundesregierung übergeben. Darin regen die Fachleute zusätzlich zur Gaspreisbremse und der Erstattung eines Monatsabschlags im Dezember weitere Punkte an: Ab Januar soll es etwa einen Hilfsfonds für bedürftige Haushalte geben - egal, ob diese mit Gas, Öl, Fernwärme oder Holzpellets heizen. Mieterinnen und Mieter sollen ein halbes Jahr Zeit haben, ihre Energierechnungen zu begleichen. So lang soll ein Kündigungsschutz gelten. Für Vermieter sind zinslose Kredite vorgesehen, wenn sie für ihre Mieter in Vorleistung gehen.

