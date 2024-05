Norwegen, Spanien und Irland beschließen Anerkennung eines Staats Palästina

Dublin: Nach Spanien und Norwegen hat nun auch Irland offiziell einen eigenständigen palästinensischen Staat anerkannt. Das gab die Regierung in Dublin bekannt. Zuvor hatte vdas spanische Kabinett einen Beschluss zur Anerkennung eines palästinensischen Staates gefasst. Er verfolge das Ziel, Israelis und Palästinensern zu helfen, Frieden zu schließen. In Oslo sagte Außenminister Eide, Norwegen sei seit mehr als 30 Jahren einer der eifrigsten Verfechter eines palästinensischen Staates. Die drei Länder hatten die Anerkennung vergangene Woche angekündigt. Israel kritisiert, damit werde der Terror der Hamas belohnt. Der israelische Außenminister Katz warf dem spanischen Ministerpräsidenten Sánchez vor, sich an Aufwiegelung zum Mord am jüdischen Volk und zu Kriegsverbrechen zu beteiligen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 13:45 Uhr