Norwegen kauft 54 Leopard-2-Panzer aus Deutschland

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Dichte Wolken und vereinzelt Regen bei 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, nur an den Alpen auch mal sonnig. Es regnet erst vereinzelt, später von Norden her öfter. Dazu ist es windig bis stürmisch. Höchstwerte von 3 Grad im Bayerischen Wald bis zu 10 Grad im Landkreis Aschaffenburg. In der Nacht regnerisch, an den Alpen schneit es oberhalb von 900 Metern teils kräftig. Tiefstwerte um 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende oft bewölkt mit gebietsweise Regen. Örtlich sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen -1 und +8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2023 11:45 Uhr