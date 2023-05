Noruipour zu Registrierung von Flüchtlingen außerhalb der EU

Meldungsarchiv - 02.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Grünenchef Nouripour zeigt sich offen für die Registrierung von Flüchtlingen außerhalb der Europäischen Union. Ob seine Partei einer solchen Lösung zustimme, sei abhängig vom Gesamtpaket, sagte Nouripour im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Er wies darauf hin, dass es in der Migrations-Diskussion um Grenzverfahren geht - nicht um Transitzentren. Die Verfahren dürften allerdings nicht dazu führen, dass Asylsuchende abgewiesen werden, so der Grünen-Chef. Er pocht auf die Einhaltung der Grundrechte. Bundesinnenministerin Faeser lässt gerade prüfen, ob auch Asylverfahren in Drittstaaten bearbeitet werden können. Nouripour geht davon aus, dass eine europäische Einigung noch länger dauert. Die Kommunen stünden aber jetzt unter Druck. Er unterstützte ihre Forderung nach mehr Geld.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2023 09:00 Uhr