Norris gewinnt Formel-1-Regenrennen von Melbourne

Zum Sport: Das erste Formel-1-Rennen der Saison hat der Brite Lando Norris gewonnen. Der McLaren-Pilot setzte sich bei Regenwetter knapp vor WM-Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull durch. Dritter wurde George Russel im Mercedes. Das Rennen war geprägt von zahlreichen Unfällen und Ausfällen. Der deutsche Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg vom Team Sauber fuhr als Siebter in die Punkte. Und noch zwei Ergebnisse vom Fußball: In der Bundesliga hat Leipzig das Abendspiel gegen Borussia Dortmund mit 2:0 gewonnen. In Liga zwei feierte Köln einen 2:1-Sieg gegen Darmstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 09:00 Uhr