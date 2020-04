Normalbetrieb an Schulen ist laut Karliczek nicht absehbar

Nachrichtenarchiv - 30.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einen normalen Schulbetrieb wird es nach Einschätzung von Bildungsministerin Karliczek frühestens im Laufe des nächsten Jahres geben. Die CDU-Politikerin sagte im BR-Interview, erst wenn größere Bevölkerungsgruppen geimpft sind, werde man zum gewohnten Unterricht zurückkehren. Das werde vermutlich erst in 12 bis 18 Monaten der Fall sein. Bis dahin werde es eine Mischform von Präsenzunterricht und digitalem Unterricht geben. Bei der Umsetzung des Digitalpaktes will Karliczek aufs Tempo drücken, lobt aber gleichzeitig die derzeitige Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Alle Beteiligten hätten den dringenden Wunsch, dass die Bildung für die Kinder so gut wie möglich zur Verfügung gestellt wird. In normalen Zeiten hätte das wohl nicht so schnell funktioniert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2020 09:00 Uhr