Nordwesten Chinas wird von schwerem Erdbeben erschüttert

Peking: Ein schweres Erdbeben hat den Nordwesten von China erschüttert. Mindestens 118 Menschen sind ums Leben gekommen - mehrere hundert wurden verletzt. Das Beben der Stärke 6,2 hat schwere Schäden in der Provinz Gansu angerichtet. Häuser wurden zerstört, die Strom- und Wasserversorgung ist unterbrochen. Nach Angaben eines chinesischen Staatssenders wurden mehr als 1.400 Rettungskräfte in die Erdbebenregion entsandt, weitere 1.600 sind in Bereitschaft. Sie bringen Trinkwasser, Decken, Öfen und Lebensmittel mit. Staatschef Xi rief dazu auf, alles zu unternehmen, um Menschen zu retten. In der hoch gelegenen Region herrschen winterliche Temperaturen - die Tiefstwerte erreichen dort momentan minus zehn Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 07:00 Uhr