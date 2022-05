Nordrhein-Westfalen wählt neuen Landtag

Nachrichtenarchiv - 15.05.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen wird heute ein neuer Landtag gewählt. 13 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In den letzten Umfragen hatte sich zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD abgezeichnet - zugleich dürfte es wohl nicht mehr für eine schwarz-gelbe Koalition reichen. Die Christdemokraten treten mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Wüst als Spitzenkandidat an. Sein Herausforderer ist SPD-Landesparteichef Kutschaty.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.05.2022 04:00 Uhr