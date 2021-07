Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf weiteren Regen vor

Nachrichtenarchiv - 24.07.2021 17:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Nordrhein-Westfalen rüstet sich für möglichen neuen Starkregen. Per Erlass des Innenministeriums seien die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei nochmal besonders für die Wetterlage sensibilisiert worden, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Die Arbeit der Krisenstäbe in Städten und Kreisen gehe auch am Wochenende weiter, ebenso die des Krisenstabs im Innenministerium, hieß es in Düsseldorf. Nach einer aktuellen Gefahrenabschätzung für das Ahrgebiet in Nordrhein-Westfalen besteht derzeit zwar keine akute Hochwassergefahr für die Ahr. Dennoch sei bei Niederschlag mit verstärktem Oberflächenwasser besonders in den Orten zu rechnen, in denen die Kanalisation zerstört oder verstopft ist. Dadurch könnten erneut Keller vollaufen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.07.2021 17:45 Uhr