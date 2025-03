Nordmazedonien ruft nach Diskobrand Staatstrauer aus

Skopje: Nordmazedonien hat nach dem verheerenden Brand in einer Diskothek eine siebentägige Staatstrauer ausgerufen. Bei dem Feuer während eines Pop-Konzerts starben vergangene Nacht in der Kleinstadt Kocani mindestens 59 junge Menschen. 155 zum Teil Schwerstverletzte liegen in Krankenhäusern. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch Pyrotechnik auf der Bühne. 15 Personen wurden wegen des Verdachts der Korruption und Bestechung festgenommen. Der Club hatte laut Innenministerium keine legale Betriebslizenz.

