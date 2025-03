Nordmazedonien ruft nach Diskobrand Staatstrauer aus

Skopje: Nordmazedonien hat nach dem Brand in einer Diskothek in der Kleinstadt Kocani eine Staatstrauer von sieben Tagen angeordnet. Bei dem Feuer während eines Konzerts starben vergangene Nacht mindestens 59 Menschen. Mehr als 15 Verletzte schweben in Lebensgefahr, fast 140 weitere liegen in verschiedenen Krankenhäusern, auch in der Hauptstadt Skopje. Dort hat Staatspräsidentin Silianovska-Davkova am Nachmittag Verletzte besucht und mit Eltern gesprochen. Nach derzeitigem Stand waren alle bisher Identifizierten Toten zwischen 14 und 24 Jahre alt. Ministerpräsident Mickoski schrieb, seine Regierung werde alles Nötige tun, um die Ursachen der Tragödie zu ermitteln. Laut Innenministerium wird gegen mehrere Personen ermittelt, gegen vier wurden Haftbefehle erlassen. Möglichereise entsprach die Diskothek nicht den Sicherheitsanforderungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 18:00 Uhr