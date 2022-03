Nordkoreas neuester Raketenversuch scheitert

Russland setzt Angriffe gegen ukrainische Städte fort

Kiew: Auch am 21. Tag des Krieges in der Ukraine setzt die russische Armee ihre Angriffe fort. So wurden aus der ukrainischen Hauptstadt heute Früh wieder Explosionen gemeldet. Laut Medienberichten sollen mindestens vier Raketen hohe Wohnhäuser in Kiew getroffen haben. Einsatzkräfte versuchen demnach, Verschüttete aus den Gebäuden zu holen. Die Stadtverwaltung warnte vor weiteren Angriffen auf Wohnbezirke. Auch in anderen Städten des Landes gab es russische Angriffe, so etwa in Charkiw im Osten und rund um Mariupol im Südosten. - In Brüssel beraten am Vormittag die Nato-Verteidigungsminister auf einem Sondertreffen über den Ukraine-Krieg. Der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow soll per Video dazu geschaltet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 10:00 Uhr