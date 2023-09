Nordkoreas Machthaber Kim will Putin in Russland treffen

Washington: Nordkoreas Machthaber Kim will nach US-Angaben den russischen Präsident Putin treffen und über Waffenlieferungen für dessen Krieg in der Ukraine verhandeln. Laut Nationalem Sicherheitsrat der USA schreiten entsprechende Gespräche voran. Kim strebe einen diplomatischen Austausch mit Russland auf höchster Ebene an. Nach Informationen der „New York Times“ ist das Treffen bereits für September in Wladiwostok geplant. Demnach will der Kreml-Chef Granaten und Panzerabwehrraketen von Nordkorea. Kim gehe es um moderne Technologie für Satelliten und U-Boote mit Atomantrieb sowie um Lebensmittel.

