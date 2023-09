Nordkoreas Machthaber ist offenbar auf dem Weg nach Russland

Pjöngjang: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist offenbar auf dem Weg nach Russland. Das berichten südkoreanische Medien unter Berufung auf Regierungskreise in Seoul. Demnach ist Kim in seinem persönlichen Zug unterwegs. Spekuliert wird über ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Wladiwostok schon morgen. US-Geheimdienste hatten vor einigen Tagen auf eine solche bevorstehende Begegnung hingewiesen. Demnach könnte Putin auf Waffen- und Munitionslieferungen aus Nordkorea hoffen, um die schwindenden Reserven Russlands aufzufüllen. Im Gegenzug könnte Nordkorea dringend benötigte Energie- und Nahrungsmittelhilfe sowie fortschrittliche Waffentechnik erhalten, um sein Raketenprogramm auszuweiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 12:45 Uhr