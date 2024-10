Nordkoreanische Soldaten sind laut Kiew in russischer Region Kursk

Kiew: Die ersten nordkoreanischen Truppen befinden sich offenbar in der russischen Region Kursk. Wie der ukrainische Militärgeheimdienst am Abend mitteilte, sind sie dort seit gestern im Einsatz. Trainiert wurden sie demnach auf Übungsplätzen im Osten Russlands. Insgesamt halten sich 12.000 nordkoreanische Soldaten in Russland auf, heißt es, unter ihnen 500 Offiziere und drei Generäle. Direkte Stellungnahmen der Regierungen in Moskau und Pjöngjang gibt es nicht. In die Region Kursk waren vor Wochen ukrainische Truppen vorgedrungen, die nach Darstellung Russlands aber zuletzt zunehmend zurückgedrängt wurden.

