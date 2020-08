Nordkorea verfügt dem Vernehmen nach über Atomwaffen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Nordkorea hat vermutlich kleine Nuklear-Waffen. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen nehmen mehrere Länder an, dass das Regime in Pjöngjang sein Atomprogramm trotz internationaler Sanktionen vorangetrieben hat. Die in Nordkorea entwickelten Sprengköpfe passten in ballistische Raketen, heißt es in dem UN-Bericht, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Zur Entwicklung der kleinen Sprengköpfe hätten vermutlich die letzten sechs Atomtests in Nordkorea beigetragen. // Dort werde auch hochangereichertes Uran produziert und ein Leichtwasserreaktor gebaut, heißt es in dem Bericht weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 06:00 Uhr