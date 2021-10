Nordkorea testet erneut Rakete

Nachrichtenarchiv - 19.10.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Das nordkoreanische Militär hat nach Informationen Südkoreas wieder eine Rakete abgefeuert. Das Projektil unbekannter Bauart sei in Richtung Japanisches Meer angefeuert worden, teilte der Generalstabschef mit. Der Start der Rakete sei während eines Treffens der Geheimdienstchefs der USA, Südkoreas und Japans im Rahmen der Internationalen Luftfahrt- und Verteidigungsmesse in Seoul erfolgt. Das Regime in Pjöngjang droht seit längerem, eine neue strategische Waffe zu entwickeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2021 09:00 Uhr