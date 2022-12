Nordkorea testet erneut mehrere Kurzstreckenraketen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben wieder mehrere ballistische Raketen getestet. Wie der Generalstab in Seoul mitteilte, wurden drei Geschosse südlich der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert und stürzten schließlich ins Japanische Meer. Die Raketen hatten demnach eine Reichweite von etwa 350 Kilometern. Südkorea warf dem Nachbarland eine erneute Provokation vor. Eigentlich ist es Nordkorea durch UN-Resolutionen verboten, ballistische Raketen zu testen, die - je nach Bauart - auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können. Trotzdem hat die Regierung in Pjöngjang in diesem Jahr so viele Waffentests durchgeführt wie noch nie. Dazu gehörte auch der Start einer Interkontinentalrakete mit tausenden Kilometern Reichweite. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten vor allem deswegen zuletzt zugenommen.

