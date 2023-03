Nordkorea testet eine neuartige atomare Unterwasserrakete

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: windig und bewölkt bei 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern Windig und bewölkt mit gebietsweisen Regenschauern. Am Nachmittag zieht sich der Regen in den Südosten zurück, vom Nordwesten her lockert es auf. Höchstwerte: zwischen 12 und 18 Grad. Auch in der Nacht ab und zu Schauer bei um die 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende bleibt es windig und unbeständig. Höchstwerte zwischen 7 und 12 Grad. Ab Montag deutlich kälter.

