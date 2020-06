Nordkorea sprengt Verbindungsbüro

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Regierung ein gemeinsames innerkoreanisches Verbindungsbüro zerstört. Demnach ließ das kommunistische Regime das Gebäude in die Luft sprengen, das in der Grenzstadt Kaesong liegt. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete von Rauch, der nach einer Explosion aufgestiegen sei. Weitere Einzelheiten sind bisher noch nicht bekannt. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten waren in den letzten Monaten zusehends schlechter geworden. So hatte Nordkorea unlängst damit gedroht, die entmilitarisierte Zone an der Grenze zum südlichen Nachbarn wieder aufzurüsten. Außerdem stößt sich Pjöngjang daran, dass Südkorea Aktivisten gewähren lässt, die Propaganda-Flugblätter in den Norden fliegen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 10:00 Uhr