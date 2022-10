Nordkorea setzt Raketentests fort

Grünen-Chefin Lang wirbt vor Parteitag für Akw-Streckbetrieb

Bonn: Grünen-Chefin Lang hat einer Verlängerung der Atomkraft über den Reservebetrieb hinaus eine deutliche Absage erteilt. Im Interview mit dem BR sagte sie, mit dem Reservebetrieb der Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim bis zum Apil kommenden Jahres könne die Netzstabilität sichergestellt werden. Zugleich betonte sie, dass es mit den Grünen keine neuen Brennstäbe für Atomkaftwerke in Deutschland geben werde. Auch der Co-Vorsitzende Nouripour hat sich für den Streckbetrieb der beiden Meiler ausgesprochen. Zum Auftakt ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn wollen die Grünen über einen entsprechenden Antrag des Bundesvorstands beraten. Die FDP will drei Kernkraftwerke bis 2024 am Netz lassen. SPD-Chef Klingbeil forderte Grüne und FDP auf, ihren Steit um die AKW-Laufzeiten so schnell wie möglich beizulegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2022 09:00 Uhr