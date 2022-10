Nordkorea setzt Raketentests fort

Nachrichtenarchiv - 14.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Trotz internationaler Proteste hat Nordkorea seine Serie von Raketentests fortgesetzt. Südkoreanischen Militärangaben zufolge schoss Nordkorea eine Kurzstreckenrakete in Richtung Japanischen Meer. Die ballistische Rakete sei in der Nacht in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang gestartet, hieß es. Das nordkoreanische Regime ignoriert damit UN-Resolutionen, die ihm die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite untersagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2022 06:00 Uhr