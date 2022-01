Nordkorea provoziert mit weiterem Raketentest

Großbritannien will tausend weitere Soldaten nach Osteuropa senden

London: Nach US-Präsident Biden hat auch der britische Premierminister Johnson angekündigt, die Militärpräsenz der Nato in Osteuropa zu verstärken. Er bot dem Sicherheitsbündnis am Abend an, die Zahl der britischen Soldaten zu verdoppeln, derzeit sind rund 1200 Mann dort stationiert. Zudem sollen Waffen, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region verlegt werden. Damit wolle man dem Kreml eine deutliche Botschaft senden, so Johnson. Der britische Premier will in den kommenden Tagen mit Putin telefonieren und in die Region reisen. - Frankreich plant die Entsendung mehrerer hundert Soldaten nach Rumänien für einen möglichen Defensiv-Einsatz an der Nato-Ostflanke, wie gestern bekannt gegeben wurde. Frankreichs Außenminister Le Drian und Bundesaußenministerin Baerbock wollen am 7. Februar in die Ukraine reisen. Dabei gehe es um das Bekenntnis zur Unverletzlichkeit der Ukraine, schrieb Baerbock auf Twitter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2022 12:00 Uhr