Nordkorea meldet Fortschritte bei der nuklearen Schlagkraft

Infantino heißt queere Menschen in Katar willkommen

Doha: Am Tag vor Beginn der Fußball-WM in Katar hat der Präsident des Weltfußballverbandes Fifa, Infantino, die Veranstaltung gegen Kritik verteidigt. Bei der Eröffnungskonferenz sprach Infantino von einer Doppelmoral und sagte, was im Moment passiere, sei zutiefst ungerecht. Hinsichtlich der Vorwürfe wegen der Arbeitsbedingungen und der vielen ungeklärten Todesfälle auf den WM-Baustellen betonte er, die Fifa habe sich um das Schicksal der Arbeiter gekümmert. Zudem könne er bestätigen, dass alle Menschen in Katar willkommen seien, egal welche Religion, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung sie hätten. Die katarische Regierung werde sich an diese Anforderungen der Fifa halten. Zu dem überraschenden Bier-Verbot, das Katar gestern entgegen der bisherigen Absprachen verhängt hatte, erklärte Infantino, Fans würden es überleben, für drei Stunden am Tag kein Bier trinken zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2022 12:00 Uhr