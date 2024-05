Nordkorea feuert zehn ballistische Kurzstreckenraketen ab

Seoul: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens zehn ballistische Raketen in Richtung Japan abgefeuert. Die Geschosse sind demnach heute früh nahe der Hauptstadt Pjöngjang abgeschossen worden und rund 350 Kilometer weit geflogen, bevor sie ins Meer stürzten. Die japanische Küstenwache gab eine Sicherheitswarnung heraus: Schiffe in der Gegend sollten vorsichtig sein, weil möglicherweise Raketentrümmer im Meer treiben könnten. Der UN-Sicherheitsrat will sich morgen mit dem Vorfall befassen. Die Spannungen auf der Koreanischen Halbinsel haben zuletzt wegen der Waffentests Nordkoreas und gemeinsamer Militärübungen Südkoreas mit den USA und Japan zugenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2024 10:00 Uhr