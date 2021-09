Nordkorea feuert Testrakete ab

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neu entwickelte Hyperschallrakete abgeschossen. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs stürzte ein Geschoss an der Ostküste der koreanischen Halbinsel ins Meer. Als Hyperschallrakete gelten Flugkörper, die die Schallgeschwindigkeit deutlich übertreffen. Um was für eine Rakete es sich bei dem nordkoreanischen Test genau handelte, ist aber nicht bekannt. Das Regime in Pjöngjang droht seit längerem, eine neue strategische Waffe zu entwickeln.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.09.2021 03:00 Uhr