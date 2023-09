Nordkorea feuert laut Südkorea Marschflugkörper ab

Seoul: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mehrere Marschflugkörper in Richtung Gelbes Meer abgefeuert. Der Generalstab in Seoul teilte laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mit, man bleibe in Bereitschaft und beobachte die Aktivitäten Nordkoreas verstärkt. Südkorea und die USA hatten erst vorgestern ihr Militärmanöver in der Region beendet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 02:00 Uhr