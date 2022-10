Nordkorea feuert Kurzstreckenraketen ab

Söder fordert klaren Krisen-Kurs der Bundesregierung

Augsburg: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Bundesregierung zu einem klaren Kurs in der derzeitigen Krisensituation aufgefordert. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF mahnte er mehr und schnellere Entlastungen an. Gas- und Strompreisbremsen würden sofort gebraucht, ebenso wie gedeckelte Spritpreise und eine höhere Pendlerpauschale. Bayern nannte Söder das stärkste Land in Deutschland. Es verbinde Hightech mit Heimat. Wie symphatisch die bayerische Lebensart sei, sehe man am großen Zuzug in den Freistaat. Söder wird heute auf dem CSU-Parteitag in Augsburg eine Grundsatzrede halten. Erwartet wird eine Generalabrechnung mit der Ampel-Koalition. CSU-Generalsekretär Huber forderte im Deutschlandfunk von der Regierung finanzpolitische Stabilität. Er kritisierte, dass die Koalition noch nicht gesagt hat, wofür sie die 200 Milliarden Euro aus dem Abwehrschirm ausgeben will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2022 09:00 Uhr