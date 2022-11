Nordkorea feuert erneut eine Rakete über Japan hinweg

Biden warnt vor Aushöhlung der Demokratie in den USA

Washington: Rund eine Woche vor den Zwischenwahlen in den USA hat Präsident Biden vor einer Aushöhlung der Demokratie und wachsender politischer Gewalt in Amerika gewarnt. Biden sagte, in einem normalen Jahr müsse man sich keine Gedanken machen, ob die Stimme, die man abgebe, die Demokratie bewahre oder sie gefährde. Aber in diesem Jahr müsse man das. Mit Blick auf seinen Vorgänger Trump sagte Biden, dessen Lügen hätten in den vergangenen zwei Jahren einen gefährlichen Anstieg von politischer Gewalt und Wählereinschüchterung angefacht. Das, so Biden, sei der Pfad zu Chaos in Amerika.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 07:00 Uhr